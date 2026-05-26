Lauwin-Planque

Marché nocturne de Lauwin-Planque

Place de l’Europe Lauwin-Planque Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

De 18h à 23h, la Place de l’Europe s’anime flânez entre les stands de créateurs locaux et dénichez des produits artisanaux uniques.

Profitez d’une ambiance festive et familiale avec de nombreuses animations et un espace restauration gourmand.

C’est le rendez-vous idéal pour partager un moment convivial entre amis ou en famille sous la douceur d’une nuit d’été.

De 18h à 23h, la Place de l’Europe s’anime flânez entre les stands de créateurs locaux et dénichez des produits artisanaux uniques.

Profitez d’une ambiance festive et familiale avec de nombreuses animations et un espace restauration gourmand.

C’est le rendez-vous idéal pour partager un moment convivial entre amis ou en famille sous la douceur d’une nuit d’été. .

Place de l’Europe Lauwin-Planque 59553 Nord Hauts-de-France

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English :

From 6pm to 11pm, the Place de l’Europe comes alive: stroll between the stalls of local designers and discover unique artisanal products.

Enjoy a festive, family-friendly atmosphere with plenty of entertainment and a gourmet food court.

It’s the ideal place to share a convivial moment with friends or family on a balmy summer’s night.

L’événement Marché nocturne de Lauwin-Planque Lauwin-Planque a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Douaisis