Marché nocturne de Lestiac Lestiac-sur-Garonne
vendredi 4 septembre 2026 · Lestiac-sur-Garonne
Informations pratiques
Lestiac-sur-Garonne
Marché nocturne de Lestiac
Place Victor Hugo Lestiac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
La commune vous donne rendez-vous pour son tout premier Marché Nocturne, le vendredi 4 septembre de 18 h à 22 h, sur la place Victror Hugo.
Venez flâner parmi les stands de 30 artisans et producteurs locaux, savourer les spécialités proposées par les food trucks, déguster les vins de l’Entre-deux-Mers, bières et limonades artisanales, et profiter d’une ambiance chaleureuse en famille ou entre amis.
Entrée libre Place piétonne le temps du marché Parking à proximité.
Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée estivale à Lestiac ! .
Place Victor Hugo Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 32 34
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English : Marché nocturne de Lestiac
L’événement Marché nocturne de Lestiac Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-08-21 par La Gironde du Sud
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