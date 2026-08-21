Informations pratiques

Lestiac-sur-Garonne

Marché nocturne de Lestiac

Place Victor Hugo Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La commune vous donne rendez-vous pour son tout premier Marché Nocturne, le vendredi 4 septembre de 18 h à 22 h, sur la place Victror Hugo.

Venez flâner parmi les stands de 30 artisans et producteurs locaux, savourer les spécialités proposées par les food trucks, déguster les vins de l’Entre-deux-Mers, bières et limonades artisanales, et profiter d’une ambiance chaleureuse en famille ou entre amis.

Entrée libre Place piétonne le temps du marché Parking à proximité.

Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée estivale à Lestiac ! .

Place Victor Hugo Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 32 34

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English : Marché nocturne de Lestiac

L’événement Marché nocturne de Lestiac Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-08-21 par La Gironde du Sud