Marché Nocturne de Morizès Place la mairie – Morizès
Marché Nocturne de Morizès Place la mairie – Morizès vendredi 26 juin 2026.
Morizès
Marché Nocturne de Morizès
Place la mairie – 1 lieu-dit le Parc Morizès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 02:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Marché nocturne de Morizès. Buvette restauration rapide Concert Pick Me Up . Jeux pour enfants. Retransmission du match de foot France Norvège .
Place la mairie – 1 lieu-dit le Parc Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 40 80 morizes2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Nocturne de Morizès
L’événement Marché Nocturne de Morizès Morizès a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers