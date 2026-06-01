Marché Nocturne de Morizès Place la mairie – Morizès vendredi 26 juin 2026.

Morizès

Marché Nocturne de Morizès

Place la mairie – 1 lieu-dit le Parc Morizès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Marché nocturne de Morizès. Buvette restauration rapide Concert Pick Me Up . Jeux pour enfants. Retransmission du match de foot France Norvège .

Place la mairie – 1 lieu-dit le Parc Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 40 80 morizes2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Nocturne de Morizès

L’événement Marché Nocturne de Morizès Morizès a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers