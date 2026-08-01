Informations pratiques

Moyaux

Marché nocturne de Moyaux

Place de Verdun Moyaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21

Les marchés nocturnes de Moyaux ont lieu sur la place principale du village et accueillent une vingtaine de producteurs et artisans locaux.

Les marchés nocturnes de Moyaux ont lieu sur la place principale du village et accueillent une vingtaine de producteurs et artisans locaux. .

Place de Verdun Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 2 31 63 61 01 accueil.mairie@moyaux.fr

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English : Marché nocturne de Moyaux

The night markets in Moyaux take place in the village’s main square and feature around twenty local producers and craftspeople.

L’événement Marché nocturne de Moyaux Moyaux a été mis à jour le 2026-07-29 par Calvados Attractivité