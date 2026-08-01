Marché nocturne de Moyaux Moyaux
vendredi 7 août 2026 · Moyaux
Informations pratiques
Moyaux
Marché nocturne de Moyaux
Place de Verdun Moyaux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21
Les marchés nocturnes de Moyaux ont lieu sur la place principale du village et accueillent une vingtaine de producteurs et artisans locaux.
Les marchés nocturnes de Moyaux ont lieu sur la place principale du village et accueillent une vingtaine de producteurs et artisans locaux. .
Place de Verdun Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 2 31 63 61 01 accueil.mairie@moyaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne de Moyaux
The night markets in Moyaux take place in the village’s main square and feature around twenty local producers and craftspeople.
L’événement Marché nocturne de Moyaux Moyaux a été mis à jour le 2026-07-29 par Calvados Attractivité