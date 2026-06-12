Marché nocturne de Mugron Mugron
Marché nocturne de Mugron Mugron mercredi 8 juillet 2026.
Mugron
Marché nocturne de Mugron
Square Frédéric Bastiat Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Marché nocturne Mugron
De 18h à 22h
Plus de 30 exposants
Marché nocturne Mugron
De 18h à 22h
Plus de 30 exposants .
Square Frédéric Bastiat Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 25 61
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English : Marché nocturne de Mugron
Mugron Night Market
From 6 p.m. to 10 p.m.
Over 30 vendors
L’événement Marché nocturne de Mugron Mugron a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Terres de Chalosse
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