Marché nocturne de Noël à la Ferme Dumesnil Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Ferme Dumesnil 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime
Début : 2025-12-19 16:30:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Rendez-vous le vendredi 19 décembre 2025, de 16h30 à 22h00, à la Ferme Dumesnil pour une soirée chaleureuse et festive !
Au programme
– Producteurs & artisans locaux
– Visite de la ferme pendant la traite
– Présence du Père Noël
– Restauration & buvette
– Planches de fromages et magasin de la ferme
Une belle sortie familiale pour préparer les fêtes ! .
Ferme Dumesnil 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com
