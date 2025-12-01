Marché nocturne de Noël à la Ferme Dumesnil Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Marché nocturne de Noël à la Ferme Dumesnil

Ferme Dumesnil 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Rendez-vous le vendredi 19 décembre 2025, de 16h30 à 22h00, à la Ferme Dumesnil pour une soirée chaleureuse et festive !

Au programme

– Producteurs & artisans locaux

– Visite de la ferme pendant la traite

– Présence du Père Noël

– Restauration & buvette

– Planches de fromages et magasin de la ferme

Une belle sortie familiale pour préparer les fêtes ! .

+33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

