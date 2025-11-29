Marché nocturne de Noël Botsorhel

Marché nocturne de Noël

Salle socio-culturelle Botsorhel Finistère

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Voici un marché de Noël qui réserve une place de choix aux artisans d’art, artistes créateurs et aux producteurs locaux pour préparer vos fêtes de fin d’année.

Animations

Restauration, buvette et vin chaud .

Salle socio-culturelle Botsorhel 29650 Finistère Bretagne +33 6 20 44 19 02

