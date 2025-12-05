Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché nocturne de Noël Boullarre

Marché nocturne de Noël Boullarre vendredi 5 décembre 2025.

Marché nocturne de Noël

Boullarre Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Venez nombreux découvrir notre marché nocturne de Noël

Buvette et restauration sur place

Vendredi 5 décembre 2025
☃️ de 18h à 22h
Salle des fêtes de Boullarre

Informations club3boullarre@gmail.com
Boullarre 60620 Oise Hauts-de-France   club3boullarre@gmail.com

English :

Come and discover our Christmas night market

Refreshments and snacks on site

? Friday, December 5, 2025
? from 6 pm to 10 pm
? Boullarre village hall

Information: club3boullarre@gmail.com

German :

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie unseren nächtlichen Weihnachtsmarkt

Getränke und Speisen vor Ort

? Freitag, den 5. Dezember 2025
? von 18 Uhr bis 22 Uhr
? Festsaal von Boullarre

Informationen: club3boullarre@gmail.com

Italiano :

Venite a scoprire il nostro mercato notturno di Natale

Ristoro e cibo in loco

? Venerdì 5 dicembre 2025
dalle 18.00 alle 22.00
? Sala del villaggio di Boullarre

Informazioni: club3boullarre@gmail.com

Espanol :

Ven a descubrir nuestro mercado nocturno navideño

Refrescos y comida in situ

? Viernes 5 de diciembre de 2025
? de 18:00 a 22:00
? Ayuntamiento de Boullarre

Información: club3boullarre@gmail.com

L’événement Marché nocturne de Noël Boullarre a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois