Marché nocturne de Noël Boullarre
Marché nocturne de Noël Boullarre vendredi 5 décembre 2025.
Marché nocturne de Noël
Boullarre Oise
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez nombreux découvrir notre marché nocturne de Noël
Buvette et restauration sur place
Vendredi 5 décembre 2025
☃️ de 18h à 22h
Salle des fêtes de Boullarre
Informations club3boullarre@gmail.com
Boullarre 60620 Oise Hauts-de-France club3boullarre@gmail.com
English :
Come and discover our Christmas night market
Refreshments and snacks on site
? Friday, December 5, 2025
? from 6 pm to 10 pm
? Boullarre village hall
Information: club3boullarre@gmail.com
German :
Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie unseren nächtlichen Weihnachtsmarkt
Getränke und Speisen vor Ort
? Freitag, den 5. Dezember 2025
? von 18 Uhr bis 22 Uhr
? Festsaal von Boullarre
Informationen: club3boullarre@gmail.com
Italiano :
Venite a scoprire il nostro mercato notturno di Natale
Ristoro e cibo in loco
? Venerdì 5 dicembre 2025
dalle 18.00 alle 22.00
? Sala del villaggio di Boullarre
Informazioni: club3boullarre@gmail.com
Espanol :
Ven a descubrir nuestro mercado nocturno navideño
Refrescos y comida in situ
? Viernes 5 de diciembre de 2025
? de 18:00 a 22:00
? Ayuntamiento de Boullarre
Información: club3boullarre@gmail.com
L’événement Marché nocturne de Noël Boullarre a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois