Marché nocturne de Noël

Boullarre Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez nombreux découvrir notre marché nocturne de Noël

Buvette et restauration sur place

Vendredi 5 décembre 2025

☃️ de 18h à 22h

Salle des fêtes de Boullarre

Informations club3boullarre@gmail.com

Venez nombreux découvrir notre marché nocturne de Noël

Buvette et restauration sur place

Vendredi 5 décembre 2025

☃️ de 18h à 22h

Salle des fêtes de Boullarre

Informations club3boullarre@gmail.com .

Boullarre 60620 Oise Hauts-de-France club3boullarre@gmail.com

English :

Come and discover our Christmas night market

Refreshments and snacks on site

? Friday, December 5, 2025

? from 6 pm to 10 pm

? Boullarre village hall

Information: club3boullarre@gmail.com

German :

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie unseren nächtlichen Weihnachtsmarkt

Getränke und Speisen vor Ort

? Freitag, den 5. Dezember 2025

? von 18 Uhr bis 22 Uhr

? Festsaal von Boullarre

Informationen: club3boullarre@gmail.com

Italiano :

Venite a scoprire il nostro mercato notturno di Natale

Ristoro e cibo in loco

? Venerdì 5 dicembre 2025

dalle 18.00 alle 22.00

? Sala del villaggio di Boullarre

Informazioni: club3boullarre@gmail.com

Espanol :

Ven a descubrir nuestro mercado nocturno navideño

Refrescos y comida in situ

? Viernes 5 de diciembre de 2025

? de 18:00 a 22:00

? Ayuntamiento de Boullarre

Información: club3boullarre@gmail.com

L’événement Marché nocturne de Noël Boullarre a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois