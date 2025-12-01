Marché Nocturne de Noël

Vendredi 12 décembre 2025 de 18h à 22h. Place de l’église Maillane Bouches-du-Rhône

Marché Nocturne de Noël à Maillane.

L’association des commerçants et artisans vous invites à son quatrième Marché nocturne de Noël



Parmi les exposants, venez trouver des idées cadeaux et des produits du terroir pour préparer vos repas de fête au marché de Noël de Maillane. .

Place de l’église Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 contact@audreyssing.fr

English :

Christmas Night Market in Maillane.

German :

Nächtlicher Weihnachtsmarkt in Maillane.

Italiano :

Mercato notturno di Natale a Maillane.

Espanol :

Mercado Nocturno de Navidad en Maillane.

L’événement Marché Nocturne de Noël Maillane a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence