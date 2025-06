Marché nocturne de Notre-Dame – Le Havre 26 juin 2025 17:00

Seine-Maritime

Marché nocturne de Notre-Dame Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 17:00:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Rendez-vous le jeudi 26 juin, de 17h à 22h dans le quartier Notre-Dame pour profiter du désormais traditionnel marché nocturne !

On vous attend nombreux pour soutenir vos commerces de proximité et rencontrer les talents qui font vibrer le quartier.

Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie assonotredamelh@gmail.com

English : Marché nocturne de Notre-Dame

Join us on Thursday, June 26, from 5pm to 10pm in the Notre-Dame district for the now traditional night market!

We look forward to seeing you there to support your local businesses and meet the talent that makes the neighborhood tick.

German :

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 26. Juni, von 17.00 bis 22.00 Uhr im Viertel Notre-Dame, um den mittlerweile traditionellen Nachtmarkt zu genießen!

Wir erwarten Sie zahlreich, um Ihre lokalen Geschäfte zu unterstützen und die Talente zu treffen, die das Viertel zum Leben erwecken.

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 26 giugno dalle 17.00 alle 22.00 nel quartiere di Notre-Dame per l’ormai tradizionale mercato notturno!

Ci auguriamo di vedervi numerosi per sostenere le imprese locali e incontrare i talenti che animano il quartiere.

Espanol :

Acompáñenos el jueves 26 de junio, de 17.00 a 22.00 horas, en el barrio de Notre-Dame, en el ya tradicional mercado nocturno

Esperamos ver a muchos de ustedes allí para apoyar a las empresas locales y conocer a las personas con talento que hacen que el distrito funcione.

L’événement Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie