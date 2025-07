MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUCTEURS DE MARAUSSAN Maraussan

Place Marcel Barrère Maraussan Hérault

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Afin de dynamiser ses évènements estivaux, la municipalité de Maraussan organise le vendredi 8 août un marché nocturne des producteurs de pays. Dès 19 h, les commerçants accueillent les visiteurs, dans une ambiance musicale. Le public a la possibilité de se restaurer sur place avec les produits des producteurs directement cuisinés sur place ! Viticulteurs et brasseurs locaux assurent la partie buvette. Une animation musicale permettra aux petits et aux grands de passer une soirée conviviale, jusqu’à 23h environ, et de découvrir ou redécouvrir les producteurs locaux dans leur diversité ! .

Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie mairie@ville-maraussan.fr

English :

To boost its summer events, the municipality of Maraussan is organizing a night market of local producers on Friday August 8. Starting at 7pm on the Place de la Médiathèque, shopkeepers welcome visitors to a musical atmosphere. There’s also the chance to dine on local produce cooked right on the spot!

German :

Um ihren Sommerveranstaltungen mehr Dynamik zu verleihen, veranstaltet die Gemeinde Maraussan am Freitag, den 8. August, einen Nachtmarkt mit Erzeugern aus der Region. Ab 19 Uhr empfangen die Händler auf dem Place de la Médiathèque die Besucher in einem musikalischen Ambiente. Das Publikum hat die Möglichkeit, sich vor Ort mit den direkt vor Ort gekochten Produkten der Produzenten zu stärken!

Italiano :

Per dare impulso agli eventi estivi, venerdì 8 agosto il Comune di Maraussan organizza un mercato serale dei produttori locali. A partire dalle 19.00, in Place de la Médiathèque, i negozianti accoglieranno i visitatori in un’atmosfera musicale. Inoltre, sarà possibile cenare con prodotti locali cucinati sul posto!

Espanol :

Para dinamizar sus eventos estivales, el ayuntamiento de Maraussan organiza el viernes 8 de agosto un mercado nocturno de productores locales. A partir de las 19:00 h, en la plaza de la Mediateca, los comerciantes recibirán a los visitantes en un ambiente musical. También podrá degustar productos locales cocinados in situ

L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUCTEURS DE MARAUSSAN Maraussan a été mis à jour le 2025-07-15 par 34 OT LA DOMITIENNE