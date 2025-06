Marché nocturne de producteurs de pays à Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 4 juillet 2025 07:00

Marché nocturne de producteurs de pays à Sauveterre-de-Rouergue Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-25

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

Avis aux gourmands ! Chaque vendredi, de nombreux exposants investissent la place centrale de la bastide royale.

Et laissez vous entrainer par ses concerts dès 19h30 !

La marque Marchés de Producteurs de Pays , gérée par la Chambre d’Agriculture, garantit au consommateur une qualité irréprochable. Chaque visiteur peut composer son menu en choisissant parmi les propositions culinaires des producteurs et artisans et le déguster sur les tables mises à disposition. Le tout accompagné par un groupe musical local différent à chaque fois !

Pour compléter cette soirée aux mille et une saveurs, inscrivez-vous à la visite aux flambeaux de ce Plus Beau Village de France, proposée par l’office de tourisme au 05 65 72 02 52. .

Place des Arcades

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

English :

Food lovers beware! Every Friday, numerous exhibitors take over the central square of the royal bastide.

And let yourself be carried away by the live music starting at 7:30pm!

German :

Hinweis an alle Feinschmecker! Jeden Freitag erobern zahlreiche Aussteller den zentralen Platz der königlichen Bastide.

Und lassen Sie sich von den Konzerten ab 19:30 Uhr mitreißen!

Italiano :

Gli amanti del cibo facciano attenzione! Ogni venerdì, una serie di bancarelle occupa la piazza centrale della Bastide Reale.

E non dimenticate la musica dal vivo dalle 19.30!

Espanol :

Atención, amantes de la gastronomía Todos los viernes, numerosos puestos toman la plaza central de la bastida real.

Y no se olvide de la música en directo a partir de las 19:30

