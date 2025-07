Marché Nocturne de Saint-Zacharie Saint-Zacharie

Marché Nocturne de Saint-Zacharie Saint-Zacharie samedi 2 août 2025.

Marché Nocturne de Saint-Zacharie

Samedi 2 août 2025 de 19h à 0h. Place de la Céramique Saint-Zacharie Var

Avec des artisans et créateurs locaux, ambiance estivale, stands uniques et douce soirée en perspective. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer !

Sous les guirlandes lumineuses et le ciel étoilé, venez flâner au rythme des rires, des conversations animées et des trouvailles artisanales.

Créateurs et artisans locaux vous attendent avec leurs plus belles créations bijoux, déco, céramiques, accessoires, cosmétiques, douceurs sucrées… et bien plus encore !

Une soirée idéale pour déambuler en famille, entre amis ou en amoureux

Restauration sur place pour prolonger le plaisir jusque tard dans la nuit. .

Place de la Céramique Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

English :

With local artisans and designers, a summery atmosphere, unique stalls and a warm evening in store. A convivial event not to be missed!

German :

Mit lokalen Kunsthandwerkern und Designern, sommerlicher Atmosphäre, einzigartigen Ständen und einem lauen Abend in Aussicht. Ein geselliger Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Con artigiani e designer locali, un’atmosfera estiva, bancarelle uniche e una serata calda. Un evento conviviale da non perdere!

Espanol :

Con artesanos y diseñadores locales, un ambiente veraniego, puestos únicos y una cálida velada. Un evento agradable que no te puedes perder

