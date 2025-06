Marché nocturne de Villequier – Villequier Rives-en-Seine 27 juin 2025 18:00

Seine-Maritime

Marché nocturne de Villequier Villequier Rue Ernest Binet Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-07-25

2025-08-29

Cet été 2025 sera celui de la 5e édition des marchés nocturnes de Villequier !

Venez rencontrer nos exposants dans la rue Ernest Binet parallèle à la Seine, avec ses pavés et son charme intact, elle est propice à une douce soirée.

Produits locaux, artisanat, vêtements… un vrai marché en plein air et animé avec musique, concerts et espaces de restauration.

3 vendredis au programme avec des animations :

27 juin, 25 juillet et 29 août !

Cet été 2025 sera celui de la 5e édition des marchés nocturnes de Villequier !

Venez rencontrer nos exposants dans la rue Ernest Binet parallèle à la Seine, avec ses pavés et son charme intact, elle est propice à une douce soirée.

Produits locaux, artisanat, vêtements… un vrai marché en plein air et animé avec musique, concerts et espaces de restauration.

3 vendredis au programme avec des animations :

27 juin, 25 juillet et 29 août ! .

Villequier Rue Ernest Binet

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr

English : Marché nocturne de Villequier

Summer 2025 will see the 5th edition of Villequier’s night markets!

Come and meet our stallholders in Rue Ernest Binet: parallel to the Seine, with its cobblestones and unspoilt charm, it’s the perfect place for a cosy evening.

Local products, handicrafts, clothing? a real open-air market, with music, concerts and food courts.

3 Fridays on the program with entertainment:

june 27, July 25 and August 29!

German :

Dieser Sommer 2025 wird der Sommer der 5. Nachtmärkte in Villequier sein!

Treffen Sie unsere Aussteller in der Rue Ernest Binet: Parallel zur Seine, mit ihrem Kopfsteinpflaster und ihrem unberührten Charme ist sie wie geschaffen für einen lauen Abend.

Lokale Produkte, Kunsthandwerk, Kleidung… ein echter Markt unter freiem Himmel, der mit Musik, Konzerten und Essensbereichen belebt wird.

das Programm umfasst drei Freitage mit Veranstaltungen:

27. Juni, 25. Juli und 29. August!

Italiano :

L’estate 2025 vedrà la quinta edizione dei mercati notturni di Villequier!

Venite a conoscere i nostri banchi in rue Ernest Binet: parallela alla Senna, con i suoi ciottoli e il suo fascino incontaminato, è il luogo perfetto per una serata intima.

Prodotti locali, artigianato, abbigliamento: un vero e proprio mercato all’aperto, con musica, concerti e punti di ristoro.

3 venerdì in programma con animazione:

27 giugno, 25 luglio e 29 agosto!

Espanol :

El verano de 2025 será testigo de la 5ª edición de los mercados nocturnos de Villequier

Venga a conocer a nuestros vendedores en la calle Ernest Binet: paralela al Sena, con sus adoquines y su encanto intacto, es el lugar perfecto para una velada acogedora.

Productos locales, artesanía, ropa… un auténtico mercado al aire libre, con música, conciertos y patios de comidas.

3 viernes en el programa con animación:

27 de junio, 25 de julio y 29 de agosto

L’événement Marché nocturne de Villequier Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine