Notre-Dame-d’Aliermont

Marché nocturne des artisans aliermontais

Grande Rue Notre-Dame-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez au marché artisanal et à la fête de la musique à Notre-Dame-d’Aliermont le vendredi 19 juin 2026 à partir de 17h.

Retrouvez des artisans et leurs créations locales, vous pourrez également vous restaurer sur place.

Cette soirée sera animée par des concerts et des animations.

Ce marché est organisé par les Artistes Aliermontais. .

Grande Rue Notre-Dame-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie lesartistesaliermontais@gmail.com

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English : Marché nocturne des artisans aliermontais

L’événement Marché nocturne des artisans aliermontais Notre-Dame-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-06-12 par Communauté de communes des Falaises du Talou