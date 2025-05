Marché nocturne des artisans et des créateurs – Valence, 17 juin 2025 18:00, Valence.

Le marché des artisans et des créateurs retrouvent sa place au pied de la cathédrale pour l’été 2025 !

Retrouvez le travail d’artisans et créateurs locaux, pour faire ou se faire plaisir !

Place des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The artisans’ and designers’ market is back at the foot of the cathedral for summer 2025!

Discover the work of local artisans and designers, to make or treat yourself!

German :

Der Kunsthandwerker- und Designermarkt findet im Sommer 2025 wieder seinen Platz am Fuße der Kathedrale!

Hier finden Sie die Arbeit lokaler Kunsthandwerker und Designer, um sich etwas Gutes zu tun oder sich etwas Gutes zu gönnen!

Italiano :

Il mercato degli artigiani e dei designer torna ai piedi della cattedrale per l’estate 2025!

Scoprite il lavoro degli artigiani e dei designer locali, per realizzare o regalare oggetti!

Espanol :

El mercado de artesanos y diseñadores vuelve al pie de la catedral para el verano de 2025

Descubra el trabajo de los artesanos y diseñadores locales, ¡para hacer o darse un capricho!

