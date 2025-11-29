Marché nocturne des créateurs Frouard

Marché nocturne des créateurs

Bijoux, décoration, cosmétique, prêt à porter, idées cadeaux, …. Rendez-vous à la Maison Prévert samedi 29 novembre de 17h à 21h pour le Marché Nocturne des Créateurs.

Une ambiance festive avec animation musicale et buvette.Tout public

rue Jean Cocteau Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est maisonprevert@frouard.fr

English :

Jewelry, decoration, cosmetics, ready-to-wear, gift ideas, …. Join us at the Maison Prévert on Saturday November 29 from 5pm to 9pm for the Marché Nocturne des Créateurs.

A festive atmosphere with musical entertainment and refreshments.

German :

Schmuck, Dekoration, Kosmetik, Konfektionskleidung, Geschenkideen, …. Treffen Sie sich am Samstag, den 29. November von 17:00 bis 21:00 Uhr im Maison Prévert zum Marché Nocturne des Créateurs.

Eine festliche Atmosphäre mit musikalischer Unterhaltung und Getränken.

Italiano :

Gioielli, decorazioni, cosmetici, prêt-à-porter, idee regalo, …. Sabato 29 novembre, dalle 17.00 alle 21.00, la Maison Prévert ospita il Marché Nocturne des Créateurs.

Un’atmosfera di festa con musica dal vivo e rinfreschi.

Espanol :

Joyería, decoración, cosmética, prêt-à-porter, ideas para regalos, …. Acérquese a la Maison Prévert el sábado 29 de noviembre de 17:00 a 21:00 h para asistir al Marché Nocturne des Créateurs.

Un ambiente festivo con música en directo y refrescos.

