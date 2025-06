Marché Nocturne des Créateurs Place du Village Le Pègue 18 juillet 2025 18:00

Drôme

Marché Nocturne des Créateurs Place du Village 70 André Chauvin Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Marché des créateurs qui se déroulera en nocture dans le village. Créateurs, animation musicale, buvette et snack.

.

Place du Village 70 André Chauvin

Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 73 36 16 lepegueenfete@gmail.com

English :

Creators’ market to be held in the village at night. Designers, musical entertainment, refreshments and snacks.

German :

Designermarkt, der in der Nacht im Dorf stattfindet. Designer, musikalische Unterhaltung, Getränke und Snacks.

Italiano :

Mercato dei designer che si svolge nel villaggio di notte. Designer, intrattenimento musicale, rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Mercado nocturno de diseñadores en el pueblo. Diseñadores, espectáculos musicales, refrescos y aperitivos.

L’événement Marché Nocturne des Créateurs Le Pègue a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes