Marché nocturne des Créateurs Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron

Marché nocturne des Créateurs

Port de plaisance Esplanade du Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-07-03 2026-08-21

Le marché de créateurs de Saint-Denis d’Oléron vous accueille sur l’esplanade du port de plaisance.

Port de plaisance Esplanade du Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

English : Marché Nocturne des Créateurs

The creators’ market of Saint-Denis d’Oléron welcomes you on the esplanade of the marina.

