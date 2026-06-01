Marché nocturne des créaturs à Marly Marly

Marly

Marché nocturne des créaturs à Marly

7 Rue Oscar Carpentier Marly Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Marché Nocturne des Créateurs à Marly chez Oscaar

Envie d’une sortie estivale et conviviale en fin de journée ? Le 19 juin, ne manquez pas le rendez-vous incontournable du Marché Nocturne des Créateurs à Marly sous les étoiles et en musique.

Venez flâner et faire vos emplettes auprès des créateurs et artisans du coin ! C’est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire local, de dénicher des objets uniques, des accessoires ou des gourmandises, tout en profitant de la douceur d’une ambiance nocturne et chaleureuse.

Une belle opportunité pour soutenir l’artisanat local et passer un excellent début de soirée en famille ou entre amis !

Des créateurs ultra-talentueux bijoux, déco, fringues, céramique, illustrations…

Ambiance musicale chill

Petite restauration et boissons sur place

Ateliers, jeux extérieurs à disposition & bonne vibes assurées

Marché Nocturne des Créateurs à Marly chez Oscaar

Envie d’une sortie estivale et conviviale en fin de journée ? Le 19 juin, ne manquez pas le rendez-vous incontournable du Marché Nocturne des Créateurs à Marly sous les étoiles et en musique.

Venez flâner et faire vos emplettes auprès des créateurs et artisans du coin ! C’est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire local, de dénicher des objets uniques, des accessoires ou des gourmandises, tout en profitant de la douceur d’une ambiance nocturne et chaleureuse.

Une belle opportunité pour soutenir l’artisanat local et passer un excellent début de soirée en famille ou entre amis !

Des créateurs ultra-talentueux bijoux, déco, fringues, céramique, illustrations…

Ambiance musicale chill

Petite restauration et boissons sur place

Ateliers, jeux extérieurs à disposition & bonne vibes assurées .

7 Rue Oscar Carpentier Marly 59770 Nord Hauts-de-France contact@laflac.com

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English :

Marché Nocturne des Créateurs in Marly at Oscaar

In the mood for a convivial summer evening out? Don’t miss the Marché Nocturne des Créateurs in Marly on June 19, under the stars and to the sound of music.

Come and browse and shop with local designers and artisans! It’s the perfect opportunity to discover local know-how, pick up unique objects, accessories or delicacies, all in a warm, nocturnal atmosphere.

It’s a great opportunity to support local craftsmanship and spend an excellent start to the evening with family and friends!

Ultra-talented designers: jewelry, home decor, clothing, ceramics, illustrations?

Chill musical atmosphere

Snacks and drinks on site

Workshops, outdoor games & good vibes guaranteed

L’événement Marché nocturne des créaturs à Marly Marly a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Valenciennes