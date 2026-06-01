Marché nocturne des créaturs à Marly Marly
Marché nocturne des créaturs à Marly Marly vendredi 19 juin 2026.
Marly
Marché nocturne des créaturs à Marly
7 Rue Oscar Carpentier Marly Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Marché Nocturne des Créateurs à Marly chez Oscaar
Envie d’une sortie estivale et conviviale en fin de journée ? Le 19 juin, ne manquez pas le rendez-vous incontournable du Marché Nocturne des Créateurs à Marly sous les étoiles et en musique.
Venez flâner et faire vos emplettes auprès des créateurs et artisans du coin ! C’est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire local, de dénicher des objets uniques, des accessoires ou des gourmandises, tout en profitant de la douceur d’une ambiance nocturne et chaleureuse.
Une belle opportunité pour soutenir l’artisanat local et passer un excellent début de soirée en famille ou entre amis !
Des créateurs ultra-talentueux bijoux, déco, fringues, céramique, illustrations…
Ambiance musicale chill
Petite restauration et boissons sur place
Ateliers, jeux extérieurs à disposition & bonne vibes assurées
Marché Nocturne des Créateurs à Marly chez Oscaar
Envie d’une sortie estivale et conviviale en fin de journée ? Le 19 juin, ne manquez pas le rendez-vous incontournable du Marché Nocturne des Créateurs à Marly sous les étoiles et en musique.
Venez flâner et faire vos emplettes auprès des créateurs et artisans du coin ! C’est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire local, de dénicher des objets uniques, des accessoires ou des gourmandises, tout en profitant de la douceur d’une ambiance nocturne et chaleureuse.
Une belle opportunité pour soutenir l’artisanat local et passer un excellent début de soirée en famille ou entre amis !
Des créateurs ultra-talentueux bijoux, déco, fringues, céramique, illustrations…
Ambiance musicale chill
Petite restauration et boissons sur place
Ateliers, jeux extérieurs à disposition & bonne vibes assurées .
7 Rue Oscar Carpentier Marly 59770 Nord Hauts-de-France contact@laflac.com
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English :
Marché Nocturne des Créateurs in Marly at Oscaar
In the mood for a convivial summer evening out? Don’t miss the Marché Nocturne des Créateurs in Marly on June 19, under the stars and to the sound of music.
Come and browse and shop with local designers and artisans! It’s the perfect opportunity to discover local know-how, pick up unique objects, accessories or delicacies, all in a warm, nocturnal atmosphere.
It’s a great opportunity to support local craftsmanship and spend an excellent start to the evening with family and friends!
Ultra-talented designers: jewelry, home decor, clothing, ceramics, illustrations?
Chill musical atmosphere
Snacks and drinks on site
Workshops, outdoor games & good vibes guaranteed
L’événement Marché nocturne des créaturs à Marly Marly a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Valenciennes
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