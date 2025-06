MARCHE NOCTURNE DES PRODUCTEURS BOUSQUET D’ORB – Le Bousquet-d’Orb 27 juin 2025 07:00

Hérault

MARCHE NOCTURNE DES PRODUCTEURS BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb Hérault

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Le marché nocturne des producteurs locaux vous attends pour une soirée festive, animée par le Duo Alter Ego. Stands de créateurs, producteurs, restauration et buvette sur place. de 18h à 23h

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67

English :

The night market of local producers awaits you for a festive evening, hosted by Duo Alter Ego. Designer stalls, producers, food and refreshments on site. 6pm to 11pm

German :

Der Nachtmarkt der lokalen Produzenten erwartet Sie zu einem festlichen Abend, der vom Duo Alter Ego musikalisch umrahmt wird. Stände von Designern, Produzenten, Essen und Trinken vor Ort. von 18h bis 23h

Italiano :

Il mercato notturno dei produttori locali vi aspetta per una serata di festa, ospitata dal Duo Alter Ego. Bancarelle di design, produttori, cibo e rinfreschi in loco. Dalle 18.00 alle 23.00

Espanol :

El mercado nocturno de productores locales le espera para una velada festiva, organizada por el dúo Alter Ego. Puestos de diseño, productores, comida y refrescos in situ. 18:00 a 23:00 h

