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Marché nocturne des producteurs de Pays Lac des carolins Lescar

Marché nocturne des producteurs de Pays Lac des carolins Lescar

Marché nocturne des producteurs de Pays Lac des carolins Lescar vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Lac des carolins

Adresse : Chemin Lasbourdettes

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lescar

Marché nocturne des producteurs de Pays

Lac des carolins Chemin Lasbourdettes Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Soirée gourmande et conviviale au lac des Carolins de 18h30 à 23h !
Découvrez les saveurs de notre terroir grâce aux producteurs locaux qui vous proposeront de composer votre repas selon vos envies entrées, plats, desserts et boissons seront au rendez-vous, le tout dans une ambiance conviviale. Animation musicale avec le groupe SOFA, pour un moment festif.
Dans une démarche écoresponsable, nous vous encourageons à apporter vos propres couverts afin de réduire les déchets.   .

Lac des carolins Chemin Lasbourdettes Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché nocturne des producteurs de Pays

L’événement Marché nocturne des producteurs de Pays Lescar a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau

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