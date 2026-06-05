Marché nocturne des producteurs de Pays Lac des carolins Lescar
Marché nocturne des producteurs de Pays Lac des carolins Lescar vendredi 5 juin 2026.
Lescar
Marché nocturne des producteurs de Pays
Lac des carolins Chemin Lasbourdettes Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Soirée gourmande et conviviale au lac des Carolins de 18h30 à 23h !
Découvrez les saveurs de notre terroir grâce aux producteurs locaux qui vous proposeront de composer votre repas selon vos envies entrées, plats, desserts et boissons seront au rendez-vous, le tout dans une ambiance conviviale. Animation musicale avec le groupe SOFA, pour un moment festif.
Dans une démarche écoresponsable, nous vous encourageons à apporter vos propres couverts afin de réduire les déchets. .
Lac des carolins Chemin Lasbourdettes Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché nocturne des producteurs de Pays
L’événement Marché nocturne des producteurs de Pays Lescar a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau
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