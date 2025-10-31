MARCHE NOCTURNE D’HALLOWEEN Lespignan

Lespignan Aventures organise un marché nocturne d’Halloween le vendredi 31 octobre à partir de 18h30 à la Mairie. La participation est libre et sera reversée à la Ligue contre le cancer. Bonbons et apéritif offerts. Prévoir une lampe frontale et déguisement apprécié ! Inscriptions sur place .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 4 67 37 02 06

English :

Lespignan Aventures is organizing a Halloween night market on Friday October 31 from 6.30pm at the Mairie. Participation is free and will be donated to the Ligue contre le cancer.

German :

Lespignan Aventures organisiert am Freitag, den 31. Oktober ab 18:30 Uhr einen Halloween-Nachtmarkt im Rathaus. Die Teilnahme ist kostenlos und wird an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Lespignan Aventures organizza un mercatino notturno di Halloween venerdì 31 ottobre dalle 18.30 presso la Mairie. L’ingresso è gratuito e il ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer.

Espanol :

Lespignan Aventures organiza un mercadillo nocturno de Halloween el viernes 31 de octubre a partir de las 18.30 h en la Mairie. La entrada es gratuita y la recaudación se destinará a la Ligue contre le cancer.

