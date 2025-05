Marché nocturne d’Hélène – Rue Bersot Surgères, 11 juillet 2025 17:00, Surgères.

Charente-Maritime

Marché nocturne d’Hélène Rue Bersot Centre-ville Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

2025-07-11

2025-08-08

Venez profiter du grand marché d’Hélène faites-vous plaisir avec des produits locaux, repartez avec des souvenirs artisanaux et profitez d’un moment festif et convivial pour terminer votre journée.

Rue Bersot Centre-ville

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 72 11 surgerescomitedesfetes@gmail.com

English :

Come and enjoy Hélène’s big market: treat yourself to local produce, leave with handcrafted souvenirs and enjoy a festive and convivial moment to round off your day.

German :

Kommen Sie und genießen Sie den großen Markt von Hélène: Verwöhnen Sie sich mit lokalen Produkten, gehen Sie mit handgefertigten Souvenirs nach Hause und genießen Sie einen festlichen und geselligen Moment, um Ihren Tag ausklingen zu lassen.

Italiano :

Venite a godervi il grande mercato di Hélène: concedetevi i prodotti locali, andate via con souvenir artigianali e godetevi un momento di festa e convivialità per concludere la giornata.

Espanol :

Venga a disfrutar del gran mercado de Hélène: deléitese con los productos locales, váyase con recuerdos artesanales y disfrute de un momento festivo y de convivencia para redondear su jornada.

