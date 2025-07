Marche Nocturne du Carriou Lesgor

Marche Nocturne du Carriou Lesgor samedi 2 août 2025.

Marche Nocturne du Carriou

Lesgor Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

A partir de 19h30 :Restauration avec formule « sandwich + boisson »

21h30 Départ de la marche ouverte à toutes et tous 10km ou 5km

Réservation conseillée avant le jeudi 31 août Prévoir une lampe frontale

C’est l’été, les vacances (pour certains), il fait chaud et pourquoi n’irions-nous pas se faire une petite balade à pied, la nuit autour de Lesgor ?

A partir de 19h30 :Restauration avec formule « sandwich + boisson »

21h30 Départ de la marche ouverte à toutes et tous 10km pour les marcheurs confirmés ou occasionnels et 5km pour tous et toutes.

Réservation conseillée avant le jeudi 31 août Prévoir une lampe frontale .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com

English : Marche Nocturne du Carriou

From 7:30 pm: Catering with « sandwich + drink » formula

9:30 pm: Start of the walk open to all: 10km or 5km

Reservations recommended before Thursday, August 31 Bring a headlamp

German : Marche Nocturne du Carriou

Ab 19.30 Uhr: Verpflegung mit der Formel « Sandwich + Getränk »

21:30 Uhr: Start der Wanderung, die für alle offen ist: 10km oder 5km

Reservierung bis Donnerstag, den 31. August empfohlen Stirnlampe mitbringen

Italiano :

Dalle ore 19.30: Ristorazione con formula « panino + bibita »

ore 21.30: Inizio della camminata aperta a tutti: 10km o 5km

Prenotazione consigliata entro giovedì 31 agosto Portare una lampada frontale

Espanol : Marche Nocturne du Carriou

A partir de las 19.30 h: Catering con fórmula « bocadillo + bebida

21h30: Inicio de la marcha abierta a todos: 10 km o 5 km

Se recomienda reservar antes del jueves 31 de agosto Llevar linterna frontal

L’événement Marche Nocturne du Carriou Lesgor a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Tartas