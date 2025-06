Marché nocturne du Champ de Foire 2025 – Cognac 1 août 2025 18:30

Marché nocturne du Champ de Foire marché de producteurs restauration sur place animation musicale.

Soirée proposée par le comité d’animation du Champ de Foire et les Amis de Saint-Antoine..

Place du Champ de Foire

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

English :

Champ de Foire night market: farmers’ market on-site catering musical entertainment.

Organized by the Champ de Foire entertainment committee and the Friends of Saint-Antoine.

German :

Nachtmarkt auf dem Champ de Foire: Bauernmarkt Essen und Trinken vor Ort musikalische Unterhaltung.

Der Abend wird vom Animationskomitee des Champ de Foire und den Freunden von Saint-Antoine angeboten…

Italiano :

Mercato notturno al Champ de Foire: mercato contadino ristorazione in loco intrattenimento musicale.

Serata organizzata dal comitato di animazione del Champ de Foire e dagli Amici di Saint-Antoine.

Espanol :

Mercado nocturno en el Champ de Foire: mercado agrícola restauración in situ animación musical.

Velada organizada por el comité de animación del Champ de Foire y los Amigos de Saint-Antoine.

L’événement Marché nocturne du Champ de Foire 2025 Cognac a été mis à jour le 2025-06-14 par Destination Cognac