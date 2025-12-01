Marche nocturne du Club Vosgien

Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Panorama sur la vallée illuminée, tisane de Noël à mi-parcours, vin chaud et bredalas à l’arrivée.

Samedi 20 décembre 2025 venez nombreux participer à notre 26e MARCHE NOCTURNE DE NOËL. Panorama sur la vallée illuminée, tisane de Noël à mi-parcours et vin chaud à l’arrivée. Prenez une lampe de poche ou une lampe frontale… et des chaussures de marche.

Départ à 17 heures devant la salle des fêtes de Munster, deux heures trente de marche, 7 km, 300 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit (plateau).

Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

Avant la promenade, n’hésitez pas à visiter le Marché de Noël au cœur des montagnes . 0 .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

English :

Panoramic view of the illuminated valley, Christmas tea at the halfway point, mulled wine and bredalas at the finish.

German :

Panorama auf das beleuchtete Tal, Weihnachtstee auf halber Strecke, Glühwein und Bredalas am Ziel.

Italiano :

Viste panoramiche della valle illuminata, tè di Natale a metà percorso, vin brulé e bredala all’arrivo.

Espanol :

Vistas panorámicas del valle iluminado, té de Navidad a mitad de camino, vino caliente y bredalas a la llegada.

