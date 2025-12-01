Marche nocturne du Club Vosgien Munster
Marche nocturne du Club Vosgien Munster samedi 20 décembre 2025.
Marche nocturne du Club Vosgien
Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Panorama sur la vallée illuminée, tisane de Noël à mi-parcours, vin chaud et bredalas à l’arrivée.
Samedi 20 décembre 2025 venez nombreux participer à notre 26e MARCHE NOCTURNE DE NOËL. Panorama sur la vallée illuminée, tisane de Noël à mi-parcours et vin chaud à l’arrivée. Prenez une lampe de poche ou une lampe frontale… et des chaussures de marche.
Départ à 17 heures devant la salle des fêtes de Munster, deux heures trente de marche, 7 km, 300 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit (plateau).
Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
Avant la promenade, n'hésitez pas à visiter le Marché de Noël au cœur des montagnes .
Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr
English :
Panoramic view of the illuminated valley, Christmas tea at the halfway point, mulled wine and bredalas at the finish.
German :
Panorama auf das beleuchtete Tal, Weihnachtstee auf halber Strecke, Glühwein und Bredalas am Ziel.
Italiano :
Viste panoramiche della valle illuminata, tè di Natale a metà percorso, vin brulé e bredala all’arrivo.
Espanol :
Vistas panorámicas del valle iluminado, té de Navidad a mitad de camino, vino caliente y bredalas a la llegada.
L’événement Marche nocturne du Club Vosgien Munster a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster