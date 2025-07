Marché nocturne du terroir et de l’artisanat Parc de la Canner Buding

Marché nocturne du terroir et de l’artisanat Parc de la Canner Buding vendredi 29 août 2025.

Marché nocturne du terroir et de l’artisanat

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-29 17:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-08-29

Découvrez au Parc de la Canner les producteurs et artisans de votre territoire !

Bijoux, bougies, savons, macramés, carterie, décoration, vannerie, accessoires pour animaux, nichoirs, il y en aura pour tous les goûts !

Pour vous restaurer, venez déguster paëlla, bretzels, boulettes et frites belges, flammeküche, glaces, chocolats, cookies, gâteaux, gaufres et crêpes.Tout public

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding 57920 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 62 animation@arcmosellan.fr

English :

Discover local producers and artisans at Parc de la Canner!

Jewelry, candles, soaps, macramé, cards, decorations, basketry, animal accessories, birdhouses there’s something for everyone!

For a bite to eat, come and enjoy paëlla, pretzels, Belgian dumplings and fries, flammeküche, ice creams, chocolates, cookies, cakes, waffles and crêpes.

German :

Entdecken Sie im Parc de la Canner die Produzenten und Handwerker aus Ihrer Region!

Schmuck, Kerzen, Seifen, Makramee, Karten, Dekoration, Korbwaren, Tierzubehör, Nistkästen es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Probieren Sie Paëlla, Brezeln, belgische Klöße und Pommes frites, Flammenküche, Eis, Schokolade, Kekse, Kuchen, Waffeln und Crêpes.

Italiano :

Scoprite i produttori e gli artigiani locali al Parc de la Canner!

Gioielli, candele, saponi, macramè, biglietti, decorazioni, cesteria, accessori per animali, casette per uccelli: ce n’è per tutti i gusti!

Per un boccone, venite a gustare paëlla, pretzel, gnocchi belgi e patatine fritte, flammeküche, gelati, cioccolatini, biscotti, torte, waffle e crêpes.

Espanol :

Descubra a los productores y artesanos locales en el Parc de la Canner

Bisutería, velas, jabones, macramé, tarjetas, adornos, cestería, accesorios para animales, casitas para pájaros… ¡hay para todos los gustos!

Para picar algo, venga a degustar paella, pretzels, albóndigas belgas y patatas fritas, flammeküche, helados, chocolates, galletas, pasteles, gofres y crêpes.

