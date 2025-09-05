Marche nocturne en faveur du Téléthon Monthermé

Marche nocturne en faveur du Téléthon

Caserne des pompiers Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Restauration et buvette sur place chiens en laisse acceptésdépart 18h30

Caserne des pompiers Monthermé 08800 Ardennes Grand Est

English :

Catering and refreshments on site Dogs on leash welcomeDeparture 6:30 p.m

German :

Verpflegung und Getränke vor Ort Hunde an der Leine akzeptiertAbfahrt 18.30 Uhr

Italiano :

Ristorazione e rinfreschi in loco I cani al guinzaglio sono i benvenutiPartenza alle 18.30

Espanol :

Catering y refrescos in situ Se admiten perros con correaSalida 18.30 h

