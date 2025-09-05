Marche nocturne en faveur du Téléthon Monthermé
Marche nocturne en faveur du Téléthon Monthermé vendredi 5 septembre 2025.
Marche nocturne en faveur du Téléthon
Caserne des pompiers Monthermé Ardennes
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Restauration et buvette sur place chiens en laisse acceptésdépart 18h30
Caserne des pompiers Monthermé 08800 Ardennes Grand Est
English :
Catering and refreshments on site Dogs on leash welcomeDeparture 6:30 p.m
German :
Verpflegung und Getränke vor Ort Hunde an der Leine akzeptiertAbfahrt 18.30 Uhr
Italiano :
Ristorazione e rinfreschi in loco I cani al guinzaglio sono i benvenutiPartenza alle 18.30
Espanol :
Catering y refrescos in situ Se admiten perros con correaSalida 18.30 h
L’événement Marche nocturne en faveur du Téléthon Monthermé a été mis à jour le 2025-08-26 par Ardennes Tourisme