Ernolsheim-Bruche

Marche nocturne

allée du stade Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Marche nocturne de 8km, accessible à tous, dans une ambiance conviviale. Buvette et petite restauration sur place.

Rejoignez-nous pour notre traditionnelle marche nocturne et apportez vos lampes ! Parcours de 8 km pour tous, en toute convivialité, avec nos membres accompagnant

Et bien sûr, profitez d’un instant petite restauration/buvette sur place, comme toujours, dès 18h00 ! .

allée du stade Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 63 68 36 rameernocomm@gmail.com

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English :

8km night walk, accessible to all, in a friendly atmosphere. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marche nocturne Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig