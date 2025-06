Marché nocturne et Animation musicale La Barde 28 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

Marché nocturne et Animation musicale Salle d’activités La Barde Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-06-28 19:00:00

2025-06-28

A l’occasion de la fête de la Musique, marché nocturne avec animation musicale.

Salle d’activités

La Barde 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 82 51

English :

For the Fête de la Musique, a night market with musical entertainment.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique, Nachtmarkt mit musikalischer Unterhaltung.

Italiano :

Per la Fête de la Musique, un mercato notturno con musica dal vivo.

Espanol :

Para la Fête de la Musique, un mercado nocturno con música en directo.

L’événement Marché nocturne et Animation musicale La Barde a été mis à jour le 2025-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac