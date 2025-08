MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2025-08-08 17:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

2025-08-08

Le Prieuré s’habille aux couleurs de l’été !

De nombreux artisans et producteurs locaux vous accueillent dans le parc du domaine. En plus de leur savoir-faire, vous pourrez profiter d’une soirée festive autour d’un bal folk, d’une buvette et de fouées cuites directement dans le four à pain du monument !

Entrée gratuite à partir de 17 h .

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

Le Prieuré is decked out in the colors of summer! A host of local craftsmen and producers welcome you to the grounds. In addition to their expertise, you can enjoy a festive evening with a folk dance, a refreshment bar and fouées baked directly in our bread oven

German :

Das Priorat kleidet sich in den Farben des Sommers! Zahlreiche lokale Handwerker und Produzenten empfangen Sie im Park des Anwesens. Neben ihrem Know-how können Sie auch von einem festlichen Abend mit Folk-Ballett, Getränken und Fouées aus unserem Brotbackofen profitieren

Italiano :

Il Prieuré si veste dei colori dell’estate! Una serie di artigiani e produttori locali sono a disposizione per darvi il benvenuto nel parco. Oltre alle loro competenze, potrete godervi una serata di festa con danze folkloristiche, un punto di ristoro e fouées cotte direttamente nel nostro forno

Espanol :

Le Prieuré se engalana con los colores del verano Numerosos artesanos y productores locales le darán la bienvenida al recinto. Además de su saber hacer, podrá disfrutar de una velada festiva con un baile folclórico, un bar de refrescos y fouées horneadas directamente en nuestro horno de pan

