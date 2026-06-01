Marché nocturne et concert Perriers-en-Beauficel
Marché nocturne et concert Perriers-en-Beauficel vendredi 26 juin 2026.
Perriers-en-Beauficel
Marché nocturne et concert
Centre bourg Perriers-en-Beauficel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Comme chaque année notre commune organise son marché nocturne. Plus d’une vingtaine d’exposants. La restauration et le bar seront tenus par le comité des fêtes. Un concert vous est proposé gratuitement, dès 19h, avec le groupe Duo de N’hommes . .
Centre bourg Perriers-en-Beauficel 50150 Manche Normandie +33 6 25 39 26 74 elevageduvaldesee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne et concert
L’événement Marché nocturne et concert Perriers-en-Beauficel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Perriers-en-Beauficel (Manche)
- La fête de Perriers en Beauficel Perriers-en-Beauficel 26 juillet 2026