Perriers-en-Beauficel

Marché nocturne et concert

Centre bourg Perriers-en-Beauficel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Comme chaque année notre commune organise son marché nocturne. Plus d’une vingtaine d’exposants. La restauration et le bar seront tenus par le comité des fêtes. Un concert vous est proposé gratuitement, dès 19h, avec le groupe Duo de N’hommes . .

Centre bourg Perriers-en-Beauficel 50150 Manche Normandie +33 6 25 39 26 74 elevageduvaldesee@gmail.com

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English : Marché nocturne et concert

L’événement Marché nocturne et concert Perriers-en-Beauficel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts