Marché nocturne et concert Trio Mino Tourneville-sur-Mer

Marché nocturne et concert Trio Mino Tourneville-sur-Mer vendredi 18 juillet 2025.

Marché nocturne et concert Trio Mino

Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Marché nocturne dans le bourg de Lingreville. Animations musicales organisées par la mairie et en partenariat avec le comité des fêtes. Entrée libre !

Marché nocturne dans le bourg de Lingreville. Animations musicales organisées par la mairie et en partenariat avec le comité des fêtes. Entrée libre ! .

Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 2 33 47 53 01

English : Marché nocturne et concert Trio Mino

Night market in the village of Lingreville. Musical entertainment organized by the town hall and in partnership with the festival committee. Free entrance !

German :

Nachtmarkt in der Marktstadt Lingreville. Musikalische Unterhaltung, organisiert von der Stadtverwaltung und in Partnerschaft mit dem Festkomitee. Freier Eintritt!

Italiano :

Mercato notturno nel villaggio di Lingreville. Intrattenimento musicale organizzato dal municipio e in collaborazione con il comitato del festival. Ingresso libero!

Espanol :

Mercado nocturno en el pueblo de Lingreville. Animación musical organizada por el ayuntamiento y en colaboración con el comité de fiestas. Entrada gratuita

L’événement Marché nocturne et concert Trio Mino Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme