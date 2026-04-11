Marche nocturne et détente aquatique Piscine intercommunale de Villerupt Villerupt
Marche nocturne et détente aquatique Piscine intercommunale de Villerupt Villerupt samedi 11 avril 2026.
Villerupt
Marche nocturne et détente aquatique
Piscine intercommunale de Villerupt 3 Rue de Verdun Villerupt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Marche nocturne (5 ou 10 km) suivie d’une détente aquatique.
Départ depuis la piscine entre 20h et 22h.
Détente aquatique de 21h30 à 23h30.
En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie.
Buvette et petite restauration à partir de 19h.
Tarif marche et détente aquatique 6 € (avec un ticket de tombola compris).Tout public
6 .
Piscine intercommunale de Villerupt 3 Rue de Verdun Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 13 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night walk (5 or 10 km) followed by a relaxing swim.
Departure from the pool between 8 and 10 pm.
Aquatic relaxation from 9:30pm to 11:30pm.
In partnership with the French Federation of Cardiology.
Refreshment bar and snacks from 7pm.
Price for walking and aquatic relaxation: 6 ? (with raffle ticket included).
L’événement Marche nocturne et détente aquatique Villerupt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DU GRAND LONGWY