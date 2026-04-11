Marche nocturne et détente aquatique Piscine intercommunale de Villerupt Villerupt

Villerupt

Marche nocturne et détente aquatique

Piscine intercommunale de Villerupt 3 Rue de Verdun Villerupt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Marche nocturne (5 ou 10 km) suivie d’une détente aquatique.

Départ depuis la piscine entre 20h et 22h.

Détente aquatique de 21h30 à 23h30.

En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie.

Buvette et petite restauration à partir de 19h.

Tarif marche et détente aquatique 6 € (avec un ticket de tombola compris).Tout public

6 .

Piscine intercommunale de Villerupt 3 Rue de Verdun Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 13 41

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English :

Night walk (5 or 10 km) followed by a relaxing swim.

Departure from the pool between 8 and 10 pm.

Aquatic relaxation from 9:30pm to 11:30pm.

In partnership with the French Federation of Cardiology.

Refreshment bar and snacks from 7pm.

Price for walking and aquatic relaxation: 6 ? (with raffle ticket included).

L’événement Marche nocturne et détente aquatique Villerupt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DU GRAND LONGWY