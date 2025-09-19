Marché nocturne et gourmand Rions

Marché nocturne et gourmand Rions vendredi 19 septembre 2025.

Place d’Armes Rions Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-09-19
2025-09-19

Venez passer un moment convivial au marché nocturne et gourmand de Rions.   .

Place d’Armes Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 60 53 

