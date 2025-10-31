Marche nocturne et soirée halloween à Gombervaux Vaucouleurs
Marche nocturne et soirée halloween à Gombervaux Vaucouleurs vendredi 31 octobre 2025.
Marche nocturne et soirée halloween à Gombervaux
Gombervaux Vaucouleurs Meuse
Tarif : 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
Date :
2025-10-31
Le programme de la soirée
– marche sur un parcours animé de 4 km (3 €) ; 2 départs groupés à 18h30 et 19h
– Soupe offert au retour au château
– sur inscription uniquement via contact@gombervaux.fr (avant le 29 octobre).
Au retour au château
– Concours de la plus belle citrouille sculptée (apportez votre citrouille sculptée, exposez-la le temps de la soirée et les juges choisiront qui est la plus belle !)
– Concours du plus beau déguisement (attention, il faudra être à la hauteur des monstres du château !).Tout public
Gombervaux Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est contact@gombervaux.fr
English :
The evening program
– walk on an animated 4 km course (3 ?); 2 group departures at 6.30pm and 7pm
– Soup offered on return to the château
– registration only via contact@gombervaux.fr (before October 29).
Back at the château:
– Competition for the most beautiful carved pumpkin (bring your carved pumpkin, display it for the evening, and the judges will choose who’s the most beautiful!)
– Contest for the best costume (be careful, you’ll have to match the castle’s monsters!).
German :
Das Programm des Abends
– wanderung auf einer animierten Strecke von 4 km (3?); 2 Gruppenstarts um 18:30 und 19:00 Uhr
– Angebotene Suppe bei der Rückkehr zum Schloss
– nur mit Anmeldung über contact@gombervaux.fr (vor dem 29. Oktober).
Auf dem Rückweg zum Schloss
– Wettbewerb um den schönsten geschnitzten Kürbis (bringen Sie Ihren geschnitzten Kürbis mit, stellen Sie ihn für die Dauer des Abends aus und die Richter entscheiden, wer der schönste ist!)
– Wettbewerb um das schönste Kostüm (Achtung, Sie müssen den Monstern im Schloss gewachsen sein!).
Italiano :
Il programma della serata
– passeggiata su un percorso vivace di 4 km (3?); 2 partenze di gruppo alle 18.30 e alle 19.00
– Zuppa offerta al ritorno al castello
– iscrizione solo tramite contact@gombervaux.fr (entro il 29 ottobre).
Ritorno al castello:
– Concorso per la più bella zucca intagliata (portate la vostra zucca intagliata, esponetela per la serata e i giudici sceglieranno chi è la più bella)
– Concorso per il miglior costume (attenzione, dovrete essere all’altezza dei mostri del castello).
Espanol :
El programa de la tarde
– paseo por un recorrido animado de 4 km (3?); 2 salidas en grupo a las 18h30 y 19h00
– Sopa ofrecida a la vuelta al castillo
– inscripción únicamente a través de contact@gombervaux.fr (antes del 29 de octubre).
De vuelta al castillo:
– Concurso a la calabaza tallada más bonita (trae tu calabaza tallada, exponla durante la velada y los jueces elegirán cuál es la más bonita)
– Concurso al mejor disfraz (¡ten cuidado, tendrás que estar a la altura de los monstruos del castillo!)
L’événement Marche nocturne et soirée halloween à Gombervaux Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-10-13 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS