MARCHÉ NOCTURNE ET SPECTACLE « DE L’AVANT » Saint-Geniès-de-Varensal

MARCHÉ NOCTURNE ET SPECTACLE « DE L’AVANT » Saint-Geniès-de-Varensal mercredi 13 août 2025.

MARCHÉ NOCTURNE ET SPECTACLE « DE L’AVANT »

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

e Foyer Rural de Plaisance vous convie à son marché nocturne le mercredi 13 août de 18h à 23h

Marché de Créateurs et producteurs locaux

Animation musicale avant et après le spectacle avec la Fanfare « Los Deglingos »

à 19h30 Spectacle « de l’avant », de la Cie Yann Lheureux

Buvette et snack sur place

Renseignement au 04 67 23 69 04

Le Foyer Rural de Plaisance vous convie à son marché nocturne le mercredi 13 août de 18h à 23h

Marché de Créateurs et producteurs locaux

Animation musicale avant et après le spectacle avec la Fanfare « Los Deglingos »

à 19h30 Spectacle « de l’avant », de la Cie Yann Lheureux

A une époque qui subit de plein fouet l’impérialisme de la mise en concurrence, ils choisissent la concourrance. Les corps dansent et s’élancent dans cette quête. Ils puisent cette énergie dans cet espoir commun ne plus opposer tradition et modernité mais de féconder l’un par l’autre.

Spectacle en accès libre

Buvette et snack sur place

Renseignement au 04 67 23 69 04 .

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04 foyerruralplaisance34@orange.fr

English :

he Foyer Rural de Plaisance invites you to its night market on Wednesday, August 13 from 6 to 11 p.m

Creators’ and local producers’ market

Musical entertainment before and after the show with the « Los Deglingos » brass band

7:30pm Show: « de l’avant », by Cie Yann Lheureux

Refreshments and snacks on site

Information on 04 67 23 69 04

German :

as Foyer Rural de Plaisance lädt Sie zu seinem Nachtmarkt am Mittwoch, den 13. August von 18 bis 23 Uhr ein

Markt mit Kreativen und lokalen Produzenten

Musikalische Unterhaltung vor und nach der Show mit der Fanfare « Los Deglingos »

um 19.30 Uhr Aufführung: « de l’avant », von der Cie Yann Lheureux

Getränke und Snacks vor Ort

Auskunft unter 04 67 23 69 04

Italiano :

l Foyer Rural de Plaisance vi invita al suo mercato notturno mercoledì 13 agosto dalle 18.00 alle 23.00

Mercato di creatori e produttori locali

Intrattenimento musicale prima e dopo lo spettacolo con la banda di ottoni « Los Deglingos »

19.30 Spettacolo: « de l’avant », della compagnia Yann Lheureux

Rinfreschi e spuntini in loco

Informazioni al numero 04 67 23 69 04

Espanol :

l Foyer Rural de Plaisance le invita a su mercado nocturno el miércoles 13 de agosto de 18:00 a 23:00 horas

Mercado de creadores y productores locales

Animación musical antes y después del espectáculo con la banda de música « Los Deglingos

19.30 h Espectáculo: « de l’avant », de la compañía Yann Lheureux

Refrescos y tentempiés in situ

Información en el 04 67 23 69 04

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ET SPECTACLE « DE L’AVANT » Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2025-07-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB