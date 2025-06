Marché nocturne et spectacle Wet side story Carignan-de-Bordeaux 27 juin 2025 18:30

La mairie de Carignan organise un marché nocturne devant la salle l’Odyssée pour profiter de la soirée estivale. De nombreux stands de nourriture seront présents et un spectacle sera présenté dans le cadre des Scènes d’été. Synopsis la salle de bain, ce petit espace anodin, devient parfois le théâtre des plus grandes aventures. C’est là, au milieu des bulles de savon et des jets d’eau, que se jouent les plus grandioses comédies musicales, les opéras les plus émouvants, et les épopées les plus échevelées. Car dans ce sanctuaire personnel, à l’abri des regards, on ose tout. On tente l’impossible parce que l’on s’y sent en sécurité. Et surtout, on se permet de tout réinventer, puisque notre seul spectateur n’est autre qu’une modeste brosse à dents, témoin silencieux de nos plus folles envolées. Entrée libre. .

Esplanade de l’Odyssée

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 62

