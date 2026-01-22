Marche nocturne

Euville Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Parcours de 5km et 8km guidés.

Une crêpe offerte.Tout public

.

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 47 62 36 59 mipa55200@yahoo.fr

English :

Guided 5km and 8km routes.

Free pancake.

L’événement Marche nocturne Euville a été mis à jour le 2026-01-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS