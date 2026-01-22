Marche nocturne Euville
Marche nocturne Euville samedi 7 février 2026.
Marche nocturne
Euville Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Parcours de 5km et 8km guidés.
Une crêpe offerte.Tout public
Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 47 62 36 59 mipa55200@yahoo.fr
English :
Guided 5km and 8km routes.
Free pancake.
