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Marché nocturne Le Rucher de la Colline Ferdrupt

Marché nocturne Le Rucher de la Colline Ferdrupt vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Le Rucher de la Colline
Adresse
1 Route de la Sûre
Ville
88360 Ferdrupt
Département
Vosges
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 Gratuit

Ferdrupt

Marché nocturne

Le Rucher de la Colline 1 Route de la Sûre Ferdrupt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Marché nocturne des producteurs locaux au Rucher de la Colline. Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Le Rucher de la Colline 1 Route de la Sûre Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 6 75 74 37 91 

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English :

Local producers’ night market at Rucher de la Colline. Refreshments and catering on site.

L’événement Marché nocturne Ferdrupt a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES