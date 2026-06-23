Marché nocturne Le Rucher de la Colline Ferdrupt
Marché nocturne Le Rucher de la Colline Ferdrupt vendredi 3 juillet 2026.
Ferdrupt
Marché nocturne
Le Rucher de la Colline 1 Route de la Sûre Ferdrupt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Marché nocturne des producteurs locaux au Rucher de la Colline. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Le Rucher de la Colline 1 Route de la Sûre Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 6 75 74 37 91
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English :
Local producers’ night market at Rucher de la Colline. Refreshments and catering on site.
L’événement Marché nocturne Ferdrupt a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES