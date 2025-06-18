MARCHÉ NOCTURNE FESTIF LUNAS LES CHATEAUX Lunas

MARCHÉ NOCTURNE FESTIF LUNAS LES CHATEAUX

Place de l’Eglise Lunas Hérault

Début : 2025-06-18

fin : 2025-10-08

2025-06-18 2025-07-23 2025-08-20 2025-09-03 2025-09-17 2025-10-08 2025-10-22

L’association Etc & Terra et la mairie de Lunas-Les-Châteaux vous donnent rendez-vous tous les 1ers mercredi du mois d’Avril à Octobre, et les 3ème Mercredi de juin, juillet et août, de 18h à 22h sur la place de l’église de Lunas Les Chateaux pour le fameux marché nocturne !

Vous y retrouverez de nombreux productrices et producteurs locaux:

– Les légumes et frites des jardins du Mas d’Ensaïre et de la Nize,

– Le pain du Fournil de Fonbine,

– La fromagerie de la Jasse du broum,

– Les grillades des Ovins Rouges du Brayou, éleveurs de brebis,

– Les vins de l’Ile de la Tortue et du domaine de Gravezon,

– Les bières de la Lodeva,

– Les sorbets Deci delà,

– Les confitures et chutney du Mas de la doux,

– Les savons de la vallée des z’ânes 34,

– Les piments et condiments de Mich Chilli,

– Et bien sûr, le four de l’asso pour vous concocter des magnifiques pizzas à base d’ingrédients des producteurs du marché !

Des saveurs à emporter ou à déguster sur place !

Pour parfaire le tout, un concert vous est proposé par des groupes d’ici et d’ailleurs à chaque marché.

Au plaisir de s’y retrouver ! .

Place de l’Eglise Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 81 42

English :

The Etc & Terra association and Lunas-Les-Châteaux town council invite you to join us every 1st Wednesday of the month from April to October, and every 3rd Wednesday in June, July and August, for the famous night market!

German :

Der Verein Etc & Terra und das Rathaus von Lunas-Les-Châteaux laden Sie jeden ersten Mittwoch im Monat von April bis Oktober und jeden dritten Mittwoch im Juni, Juli und August zum berühmten Nachtmarkt ein!

Italiano :

L’associazione Etc & Terra e il comune di Lunas-Les-Châteaux vi invitano al famoso mercato notturno ogni primo mercoledì del mese da aprile a ottobre, e il terzo mercoledì di giugno, luglio e agosto!

Espanol :

La asociación Etc & Terra y el ayuntamiento de Lunas-Les-Châteaux le invitan al famoso mercado nocturno todos los primeros miércoles de mes, de abril a octubre, y los terceros miércoles de junio, julio y agosto

