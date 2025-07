Marché nocturne Fontevraud-l’Abbaye

Marché nocturne Fontevraud-l’Abbaye vendredi 18 juillet 2025.

Marché nocturne

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-07-18 17:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

Venez découvrir le marché nocturne de Fontevraud-L’Abbaye.

Venez flâner sous les étoiles lors du marché nocturne, où plus de 30 exposants vous attendent artisans, créateurs et producteurs locaux vous font découvrir leurs savoir-faire et leurs produits uniques.

Profitez d’une ambiance chaleureuse avec une animation musicale tout au long de la soirée !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 18 juillet 2025 de 17h à 23h. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

English :

Come and discover the Fontevraud-L’Abbaye night market.

German :

Entdecken Sie den Nachtmarkt von Fontevraud-L’Abbaye.

Italiano :

Venite a scoprire il mercato notturno di Fontevraud-L’Abbaye.

Espanol :

Venga a descubrir el mercado nocturno de Fontevraud-L’Abbaye.

