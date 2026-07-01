Informations pratiques

Geishouse

Marché nocturne

Place Bramaly Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le marché de montagne passe en mode guinguette ! Les associations du village se joignent aux producteurs et artisans du coin pour vous proposer une soirée grillades, animée par les Cors de la Haute Thur !

Marché nocturne à Geishouse

Le marché de montagne passe en mode guinguette ! Les associations du village se joignent aux producteurs et artisans du coin pour vous proposer une soirée grillades, animée par les Cors de la Haute Thur ! 0 .

Place Bramaly Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The mountain market is switching to open-air festival mode! The village organizations are teaming up with local producers and artisans to bring you an evening of grilled food, featuring a performance by the Cors de la Haute Thur!

L’événement Marché nocturne Geishouse a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin