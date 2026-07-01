Marché nocturne Geishouse
vendredi 24 juillet 2026 · Geishouse
Informations pratiques
Geishouse
Marché nocturne
Place Bramaly Geishouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Le marché de montagne passe en mode guinguette ! Les associations du village se joignent aux producteurs et artisans du coin pour vous proposer une soirée grillades, animée par les Cors de la Haute Thur !
Marché nocturne à Geishouse
Le marché de montagne passe en mode guinguette ! Les associations du village se joignent aux producteurs et artisans du coin pour vous proposer une soirée grillades, animée par les Cors de la Haute Thur ! 0 .
Place Bramaly Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39
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English :
The mountain market is switching to open-air festival mode! The village organizations are teaming up with local producers and artisans to bring you an evening of grilled food, featuring a performance by the Cors de la Haute Thur!
L’événement Marché nocturne Geishouse a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin