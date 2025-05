Marché nocturne – Gond-Pontouvre, 14 juin 2025 18:00, Gond-Pontouvre.

Charente

Marché nocturne île de Foulpougne Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14 01:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Venez vivre une soirée conviviale et festive en plein air sur l’île de Foulpougne à Gond-Pontouvre !

Un marché nocturne 100 % artisanal et gourmand sous le signe de la bonne humeur et des découvertes.

.

île de Foulpougne

Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 58 40 47 16ptsdecouture@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial, festive open-air evening on the Ile de Foulpougne in Gond-Pontouvre!

A 100% artisanal and gourmet night market, full of good cheer and new discoveries.

German :

Erleben Sie einen geselligen und festlichen Abend unter freiem Himmel auf der Insel Foulpougne in Gond-Pontouvre!

Ein Nachtmarkt, der zu 100 % aus Handwerkern und Feinschmeckern besteht, steht im Zeichen von guter Laune und Entdeckungen.

Italiano :

Venite a godervi una serata conviviale e festosa all’aperto sull’Ile de Foulpougne a Gond-Pontouvre!

Un mercato notturno 100% artigianale e gastronomico, con tante cose da scoprire.

Espanol :

Venga a disfrutar de una agradable y festiva velada al aire libre en la isla de Foulpougne, en Gond-Pontouvre

Un mercado nocturno 100% artesanal y gastronómico, con mucho por descubrir.

L’événement Marché nocturne Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême