Marché nocturne gourmand boutique du bois d’Enveaux Falgueyrat Veyrines-de-Domme

Veyrines-de-Domme

Marché nocturne gourmand boutique du bois d’Enveaux

Falgueyrat Boutique des bois d’Enveaux Veyrines-de-Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Marché nocturne à la ferme tous les lundis du dernier lundi de juin au premier lundi de Septembre. Composez votre repas avec les producteurs, venez déguster et acheter une sélection de produits fermiers chargés des senteurs et des goûts du Périgord. Terrasse couverte.

Marché nocturne à la ferme tous les lundis du dernier lundi de juin au premier lundi de Septembre. Composez votre repas avec les producteurs, venez déguster et acheter une sélection de produits fermiers chargés des senteurs et des goûts du Périgord. Terrasse couverte. .

Falgueyrat Boutique des bois d’Enveaux Veyrines-de-Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 24 45

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English : Marché nocturne gourmand boutique du bois d’Enveaux

Night Market at the Farm every Monday from the last Monday in June through the first Monday in September. Create your own meal with the farmers, come taste and buy a selection of farm-fresh products bursting with the aromas and flavors of the Périgord. Covered patio.

L’événement Marché nocturne gourmand boutique du bois d’Enveaux Veyrines-de-Domme a été mis à jour le 2026-06-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne