Informations pratiques

Maleville

Marché nocturne gourmand et artisanal

4 impasse des Frênes Maleville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez nombreux au marché nocturne de Maleville !

Apéro concert animé par le groupe Chill. Entrée gratuite. .

4 impasse des Frênes Maleville 12350 Aveyron Occitanie +33 6 95 51 83 95

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English :

Come one, come all to the Maleville night market!

L’événement Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)