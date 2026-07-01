AGENDA · Maleville
Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville
lundi 13 juillet 2026 · Maleville
Informations pratiques
Maleville
Marché nocturne gourmand et artisanal
4 impasse des Frênes Maleville Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez nombreux au marché nocturne de Maleville !
Apéro concert animé par le groupe Chill. Entrée gratuite. .
4 impasse des Frênes Maleville 12350 Aveyron Occitanie +33 6 95 51 83 95
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English :
Come one, come all to the Maleville night market!
L’événement Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)