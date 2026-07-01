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AGENDA · Maleville

Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville

lundi 13 juillet 2026 · Maleville

Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
4 impasse des Frênes
Ville
12350 Maleville
Département
Aveyron
Tarif

Maleville

Marché nocturne gourmand et artisanal

4 impasse des Frênes Maleville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez nombreux au marché nocturne de Maleville !
Apéro concert animé par le groupe Chill. Entrée gratuite.   .

4 impasse des Frênes Maleville 12350 Aveyron Occitanie +33 6 95 51 83 95 

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English :

Come one, come all to the Maleville night market!

L’événement Marché nocturne gourmand et artisanal Maleville a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)