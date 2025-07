Marché nocturne Guinguette de Gonneville Gonneville-la-Mallet

L’Association Sports et Loisirs, vous donne rendez-vous pour son traditionnel Marché nocturne avec Guinguette le samedi 19 Juillet sur la Place Guy de Maupassant.

Un marché ouvert à tous avec restauration sur place, accord

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Place Guy de Maupassant Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 72 43 mairie@gonneville-la-mallet.com

English : Marché nocturne Guinguette de Gonneville

The Association Sports et Loisirs, invites you to its traditional Night Market with Guinguette on Saturday July 19 in Place Guy de Maupassant.

The market is open to all, with food and drink available on site

We look forward to seeing you there!

German :

Die Association Sports et Loisirs, lädt Sie zu ihrem traditionellen Nachtmarkt mit Guinguette am Samstag, den 19. Juli auf dem Place Guy de Maupassant ein.

Ein Markt für alle mit Verpflegung vor Ort

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

L’Associazione per lo sport e il tempo libero organizza il tradizionale mercato notturno e la Guinguette sabato 19 luglio in Place Guy de Maupassant.

Il mercato è aperto a tutti, con cibo e bevande disponibili sul posto

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La Asociación de Deportes y Ocio celebrará su tradicional Mercado Nocturno y Guinguette el sábado 19 de julio en la plaza Guy de Maupassant.

El mercado está abierto a todos, con comida y bebida disponibles in situ

¡Le esperamos!

