Gonneville-la-Mallet

Marché nocturne Guinguette de Gonneville

Place Guy de Maupassant Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le marché nocturne de Gonneville-la-Mallet fait son grand retour !

Rendez-vous le samedi 18 juillet pour une soirée estivale où se mêlent découvertes, gourmandises et convivialité. Flânez entre les stands, rencontrez des producteurs et artisans, et profitez d’une restauration sur place dans une ambiance chaleureuse.

Et lorsque la nuit s’installe, place à la traditionnelle soirée guinguette musique, rires et esprit festif au rendez-vous pour prolonger la soirée.

Entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir de sortir, venez partager ce moment avec nous. On vous attend nombreux ! .

Place Guy de Maupassant Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 72 43 mairie@gonneville-la-mallet.com

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English : Marché nocturne Guinguette de Gonneville

L’événement Marché nocturne Guinguette de Gonneville Gonneville-la-Mallet a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie