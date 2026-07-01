Marché nocturne Ham-sous-Varsberg
samedi 11 juillet 2026 · Ham-sous-Varsberg
Informations pratiques
Ham-sous-Varsberg
Marché nocturne
Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché nocturne proposé par l’association Ham en Fêtes.
Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents. Sur place, restauration, ambiance musicale assurée par les Poulbots de Musette et tombola.Tout public
0 .
Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est +33 6 48 80 65 92
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English :
Night market organized by the Ham en Fêtes association.
More than twenty vendors will be in attendance. Food will be available on site, with musical entertainment provided by the Poulbots de Musette and a raffle.
L’événement Marché nocturne Ham-sous-Varsberg a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE