UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ham-sous-Varsberg

Marché nocturne Ham-sous-Varsberg

samedi 11 juillet 2026 · Ham-sous-Varsberg

Marché nocturne Ham-sous-Varsberg

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
57880 Ham-sous-Varsberg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Ham-sous-Varsberg

Marché nocturne

Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Marché nocturne proposé par l’association Ham en Fêtes.
Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents. Sur place, restauration, ambiance musicale assurée par les Poulbots de Musette et tombola.Tout public
0  .

Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est +33 6 48 80 65 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night market organized by the Ham en Fêtes association.
More than twenty vendors will be in attendance. Food will be available on site, with musical entertainment provided by the Poulbots de Musette and a raffle.

L’événement Marché nocturne Ham-sous-Varsberg a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE