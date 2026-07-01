Informations pratiques

Ham-sous-Varsberg

Marché nocturne

Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché nocturne proposé par l’association Ham en Fêtes.

Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents. Sur place, restauration, ambiance musicale assurée par les Poulbots de Musette et tombola.Tout public

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Place de la Mairie Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est +33 6 48 80 65 92

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English :

Night market organized by the Ham en Fêtes association.

More than twenty vendors will be in attendance. Food will be available on site, with musical entertainment provided by the Poulbots de Musette and a raffle.

L’événement Marché nocturne Ham-sous-Varsberg a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE